Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
Алегри: В тази фаза от сезона не можем да не мислим за класирането

  22 март 2026 | 04:23
  • 148
  • 0

Масимилиано Алегри остана доволен от победата на Милан с 3:2 над Торино в мач от 30-ия кръг на Серия "А".

„Триото в атака? Нашият балансиращ играч е Салемакерс. Когато се защитаваме, той трябва да действа като пети защитник, а при атака се превръща в трети нападател“, обясни наставникът.

„Днес, след известно време, реших да пусна Пулишич по крилото, защото се нуждаехме от повече широчина, имайки предвид, че те се защитават с много компактен блок в центъра“, добави Алегри.

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

„Сезонът наближава своя край. В началото на шампионата се концентрираш само върху конкретния мач и резултата, докато във финалната част трябва да мислиш и за класирането. Днес беше изключително важно да победим след последните ни резултати. Не беше лесно, особено защото Торино изигра силен мач", подчерта насатвникът на "росонерите".

„За да постигнем основната си цел, вече ни е нужна една победа по-малко. При това положение на нещата със сигурност ни очаква една страхотна футболна вечер в следващия кръг срещу Наполи, завърши Алегри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

