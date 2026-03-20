Алегри за Модрич: Само от него зависи дали ще остане в Милан

  • 20 март 2026 | 15:24
  • 330
  • 1
Tреньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира бъдещето на Лука Модрич, който в края на сезона ще трябва да реши дали да остане в клуба. „Не съм разговарял с Лука. Решението зависи изцяло от него“, заяви наставникът по време на пресконференцията си преди мача с Торино.

Макар да е на 40 години, полузащитникът е взел участие в 28 от 29 двубоя а “росонерите” в Серия “А”.

Алегри обърна внимание и на битката за Скудетото, където Милан е на 8 точки зад Интер.

“Нормално е загубата от Лацио, както казах и след мача, да окаже сериозно влияние. Интер си мислеха, че са загубили две точки, а в крайна сметка спечелиха една. Все още нищо не е решено, докато математиката не каже обратното. Интер има голяма преднина в точките и държи съдбата в собствените си ръце. Ние държим съдбата си за Шампионската лига. Когато математически стане невъзможно да ги настигнем, тогава ще е ясно, че не можем да спечелим титлата“, обясни Алегри.

Специалистът коментира и епизода със смяната на Леао в мача срещу Лацио, когато португалецът се оплака на Пулишич, че не му е подал топката при една атака малко преди да напусне терена: „Този, който владее топката, трябва да види свободния съотборник, много е просто. Ако някой не те види, не може да ти подаде. Не е като Пулишич да не е подал на Леао, защото не е искал. Казах на Леао, че Пулишич просто не го е видял. В противен случай щеше да му подаде.“

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

