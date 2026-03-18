Ето как Браим Диас се зарадва на “Етихад” за присъдената титла на Мароко

Шокиращата новина за служебното присъждане на Купата на африканските нации в полза на Мароко завари звездата на тима Браим Диас на “Етихад”, където клубният му отбор Реал Мадрид спечели с 2:1 като гост на Манчестър Сити в 1/8-финалите на Шампионската лига.

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Впоследствие се появиха две различни видеа от двубоя, на които се вижда радостта на Диас при научаването на новината. Именно нападателят на Мароко стана голмайстор на турнира със своите пет попадения, но въпреки това във финала срещу Сенегал се превърна в антигерой за своя тим, тъй като изпълнената от него дузпа в стил “Паненка” в края на добавеното време на срещата беше уловена от противниковия вратар Едуар Менди. Именно заради отсъдената дузпа се стигна до излизането от терена на сенегалците, което доведе до вчерашното присъждане на тяхнта служебна загуба с 0:3 във финала, въпреки че го спечелиха с 1:0 след продължения. Така съкрушеният преди два месеца Диас вече може да си отдъхне, че трофеят все пак ще отиде при домакините на турнира от Мароко.

Brahim Diaz's reaction when he found out CAF has awarded Morocco as AFCON champions



pic.twitter.com/wIsPGDi9aT — Speedline (@speedlinexx) March 18, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages