Късен гол спаси Мароко от загуба срещу Еквадор

Отборите на Мароко и Еквадор направиха равенство 1:1 в приятелски мач, игран на стадион “Метрополитано” в испанската столица Мадрид.
Двубоят бе част от подготовката на двата тима за участието им на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като това бе първи мач за мароканците в качеството им на шампиони на Африка, след като получиха титлата административно този месец, повече от 60 дни след края на турнира за Купата на африканските нации.
След нулево първо полувреме южноамериканците успяха да открият резултата благодарение на Джон Йебоа, който се разписа в 48-ата минута.
Четвъртите в света нямаха нужда от много време да отговорят и час игрово време след началото те си спечелиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Нийл Ел Айнауи, който обаче се провали при удара от бялата точка, но след това Мохамед Хримат оплете топката в мрежата. Радостта на символичните домакини обаче бе помрачена, тъй като последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, която отмени попадението.
Все пак сензацията от Мондиал 2022 в Катар намери сили да се добере до равенството и малко преди края на редовното време, в 88-ата минута, Ел Айнауи се реваншира за пропуска си от бялата точка. Той надскочи еквадорските бранители при изпълнение от корнер и с глава наказа стража на съперника от Южна Америка – Ернан Галиндес.
До края на паузата за националните отбори двата тима ще изиграят по още една проверка. Мароко предстои да се изправи срещу Парагвай, докато Еквадор ще има проверка с трикратния световен сребърен медалист Нидерландия. И двете срещи са в началото на следващата седмица, на 31-ви март (вторник). На Мондиал 2026 Мароко ще бъде в една група с Бразилия, Шотландия и Хаити, докато Еквадор е на пръв поглед с по-лесна програма със сблъсъци срещу Кот д’Ивоар, Кюрасао и Германия.