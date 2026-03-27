ФИФА позволи на Мароко да използва играчи на Фулъм и Аякс за Мондиал 2026

Мароко получи разрешение от Международната федерация по футбол (ФИФА) да селектира защитника на Фулъм Иса Диоп и халфа на Аякс Раян Бунида сред седемте играчи, привлечени този месец от полуфиналиста на Световното първенство през 2022-а преди следващото издание в Северна Америка, и сред общо 16-те от миналия март, съобщава агенция АП. 29-годишният Диоп беше младежки национал на Франция до 21 години, а Бунида е сред шестимата играчи на възраст 20 или по-малко години, които променят националността си, за да представляват Мароко, след като са записали мачове за младежките селекции на Белгия или Нидерландия.

Всички те имат преки семейни връзки с Мароко, които им позволяват, в рамките на правилата на ФИФА, да променят националността си, обикновено когато футболистите не са играли мач за мъжкия отбор на страната, която са представлявали. Диоп и Бунида попаднаха в състава на новия селекционер Мохамед Уахби за подготвителните мачове за Мондиал 2026 срещу Еквадор в петък в Мадрид и срещу Парагвай във вторник в Ланс. На Световното първенство през лятото Мароко ще бъде в група с Бразилия, Шотландия и Хаити, като мачовете са планирани съответно близо до Ню Йорк, Бостън и Атланта. Мароко ще получи директно участие в турнира през 2030 година като съдомакин заедно с Испания и Португалия, плюс отделни срещи, които ще се играят в Аржентина, Парагвай и Уругвай.