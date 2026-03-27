ФИФА позволи на Мароко да използва играчи на Фулъм и Аякс за Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 19:58
ФИФА позволи на Мароко да използва играчи на Фулъм и Аякс за Мондиал 2026

Мароко получи разрешение от Международната федерация по футбол (ФИФА) да селектира защитника на Фулъм Иса Диоп и халфа на Аякс Раян Бунида сред седемте играчи, привлечени този месец от полуфиналиста на Световното първенство през 2022-а преди следващото издание в Северна Америка, и сред общо 16-те от миналия март, съобщава агенция АП. 29-годишният Диоп беше младежки национал на Франция до 21 години, а Бунида е сред шестимата играчи на възраст 20 или по-малко години, които променят националността си, за да представляват Мароко, след като са записали мачове за младежките селекции на Белгия или Нидерландия.

Всички те имат преки семейни връзки с Мароко, които им позволяват, в рамките на правилата на ФИФА, да променят националността си, обикновено когато футболистите не са играли мач за мъжкия отбор на страната, която са представлявали. Диоп и Бунида попаднаха в състава на новия селекционер Мохамед Уахби за подготвителните мачове за Мондиал 2026 срещу Еквадор в петък в Мадрид и срещу Парагвай във вторник в Ланс. На Световното първенство през лятото Мароко ще бъде в група с Бразилия, Шотландия и Хаити, като мачовете са планирани съответно близо до Ню Йорк, Бостън и Атланта. Мароко ще получи директно участие в турнира през 2030 година като съдомакин заедно с Испания и Португалия, плюс отделни срещи, които ще се играят в Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Още от Футбол свят

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

  • 27 март 2026 | 17:11
  • 2502
  • 0
Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

  • 27 март 2026 | 16:57
  • 14869
  • 7
В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

  • 27 март 2026 | 16:54
  • 2450
  • 0
ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

  • 27 март 2026 | 16:07
  • 1236
  • 0
Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

  • 27 март 2026 | 16:06
  • 964
  • 0
Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

  • 27 март 2026 | 15:26
  • 1552
  • 1
Гибралтар (U21) 0:1 България (U21), гол на Георги Лазаров

Гибралтар (U21) 0:1 България (U21), гол на Георги Лазаров

  • 27 март 2026 | 21:00
  • 7252
  • 8
Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 37507
  • 131
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 180747
  • 378
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 58124
  • 98
Швейцария - Германия (съставите)

Швейцария - Германия (съставите)

  • 27 март 2026 | 21:00
  • 107
  • 0
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 17779
  • 28