Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

Португалският футболен национал Рубен Невеш удължи договора си с Ал-Хилал в първенството на Саудитска Арабия, съобщиха от клуба.

28-годишният полузащитник се присъедини към най-успешния отбор в страната от Уулвърхамптън през 2023 г. и тогавашният му договор трябваше да изтече през лятото на тази година. Той обаче е избрал да подпише нов тригодишен контракт с Ал-Хилал, който ще го задържи в арабската държава. В трите си сезона със синия екип Невеш има 121 мача, в които е отбелязал 19 гола.

Rúben Neves Stays with Al-Hilal Until 2029 🤩💙 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 4, 2026

С националната селекция на Португалия той има 63 участия и едно попадение. Ал-Хилал, който преди няколко дни привлече носителя на „Златната топка“ от 2022 година - Карим Бензема, е лидер в класирането на саудитската лига с 47 точки, на една пред втория Ал-Насър.