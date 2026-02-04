Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

  • 4 фев 2026 | 15:41
  • 549
  • 0
Рубен Невеш подписа нов договор с Ал-Хилал

Португалският футболен национал Рубен Невеш удължи договора си с Ал-Хилал в първенството на Саудитска Арабия, съобщиха от клуба.

28-годишният полузащитник се присъедини към най-успешния отбор в страната от Уулвърхамптън през 2023 г. и тогавашният му договор трябваше да изтече през лятото на тази година. Той обаче е избрал да подпише нов тригодишен контракт с Ал-Хилал, който ще го задържи в арабската държава. В трите си сезона със синия екип Невеш има 121 мача, в които е отбелязал 19 гола.

С националната селекция на Португалия той има 63 участия и едно попадение. Ал-Хилал, който преди няколко дни привлече носителя на „Златната топка“ от 2022 година - Карим Бензема, е лидер в класирането на саудитската лига с 47 точки, на една пред втория Ал-Насър.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш бранител на Барселона и Ювентус се завърна в Уругвай

Бивш бранител на Барселона и Ювентус се завърна в Уругвай

  • 4 фев 2026 | 16:26
  • 327
  • 0
Байерн продължава да тренира без Хари Кейн

Байерн продължава да тренира без Хари Кейн

  • 4 фев 2026 | 16:20
  • 270
  • 0
Йълдъз пропуска важното гостуване срещу Аталанта

Йълдъз пропуска важното гостуване срещу Аталанта

  • 4 фев 2026 | 16:15
  • 254
  • 0
Реал Мадрид играе по-хаотично в сравнение с Барселона, смята футболист на Албасете

Реал Мадрид играе по-хаотично в сравнение с Барселона, смята футболист на Албасете

  • 4 фев 2026 | 16:01
  • 482
  • 0
Рубен Невеш удължи оставането си в Саудитска Арабия

Рубен Невеш удължи оставането си в Саудитска Арабия

  • 4 фев 2026 | 15:54
  • 465
  • 0
Аморим прави жест към Манчестър Юнайтед и ще запази мълчание до края на сезона

Аморим прави жест към Манчестър Юнайтед и ще запази мълчание до края на сезона

  • 4 фев 2026 | 15:40
  • 1060
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 8901
  • 75
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 15514
  • 34
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 28581
  • 125
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 23056
  • 36
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 14069
  • 33
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 5601
  • 2