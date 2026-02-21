Популярни
  Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

  • 21 фев 2026 | 23:01
  • 385
  • 1
Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

Звездният Ал-Хилал направи грешна стъпка в битката за титлата в СПЛ на Саудитска Арабия, след като направи равенство 1:1 срещу актуалния шампион Ал-Итихад. Така тимът отстъпи първото място, на което започна кръга, и там вече е Ал-Насър, който в момента е воден от бившия треньор на Ал-Хилал Жорже Жезус.

Мачът бе особено специален за Карим Бензема, който бе поредното звездно попълнение в актива на Ал-Хилал наскоро, като той премина в редиците на тима от Рияд, след като прекара около 2 години и половина именно в Ал-Итихад.

Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия
Бензема за новия си клуб: Това е Реал Мадрид на Азия

Паралелно с този мач Ал-Насър взе своето и срещу Ал-Хазем, печелейки с 4:0, което доведе до промяната на върха в класирането. Въпреки всичко Ал-Хилал остава все още единственият отбор в шампионата без поражение след 22 изиграни мача.

Роналдо с нови голове за историята при нова победа на Ал-Насър
Роналдо с нови голове за историята при нова победа на Ал-Насър

Двубоят започна повече от перфектно за домакините и още в 5-ата минута бившата звезда на руския Зенит Малком ги изведе напред.

Само четири минути по-късно пък те останаха с човек повече на терена, тъй като Хасан Кадеш получи директен червен картон.

Отборът на Ал-Хилал обаче не се възползва от численото си предимство на терена и не само че не вкара втори гол, но и малко след почивката гостите изравниха. В 53-тата минута се разписа Усем Ауар.

В течение на срещата домакините стреляха общо 19 пъти, като цели 9 удара бяха в рамките на вратата, но така и не падна втори гол, което попречи на Бензема и компания да запазят първото място.

В следващия кръг Ал-Хилал гостува на Ал-Тавон, докато Ал-итихад гостува на Ал-Хазем. И двата мача ще бъдат част от междинния 23-ти кръг на СПЛ на Саудитска Арабия и предстои да се изиграят в началото на идната седмица на 24-и февруари (вторник).

