Столът на Индзаги в Ал-Хилал се клати

Симоне Индзаги пристигна в Саудитска Арабия като един от най-търсените треньори в световния футбол. Той дойде след два финала в Шампионската лига в рамките на три години с Интер и с договор на стойност 26 милиона евро на сезон, което го нареди на второ място сред най-високоплатените наставници в света след Диего Симеоне. В момента обаче неговият „златен стол“ започва да се усеща значително по-неудобен, пише "Гадзета дело Спорт“.

Това, което започна като мечтан престой за Ал-Хилал, се разпадна с обезпокоителна скорост. Клубът от Рияд беше убедителен лидер в СПЛ със 7 точки преднина, която предполагаше, че Индзаги се е адаптирал безпроблемно към новата си среда. След това дойде януари, а с него и привличането на Карим Бензема – ход, за който самият специалист настояваше. Резултатите оттогава са притеснителни. Пет равенства в последните седем мача свалиха Ал-Хилал до трето място в класирането, на четири точки зад лидера Ал-Ахли, в чийто състав личат имената на Франк Кесие и Мерих Демирал. Ал-Насър на Кристиано Роналдо също е пред Ал-Хилал.

Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

Според арабските медии, собствениците на клуба далеч не са доволни, а привържениците вече открито призовават за уволнението на Индзаги. Уволнението на треньор с такава заплата би представлявало огромен финансов ангажимент, но информациите сочат, че това далеч не е невъзможен сценарий.

За Индзаги това е болезнено познат прецедент. В първия му сезон в Интер неговият отбор имаше 7 точки преднина в Серия "А", само за да бъде изпреварен в последните седмици от Милан на Стефано Пиоли – срив, който все още боли. Сега той се оказва в ситуация, в която трябва да наваксва подобен пасив, този път срещу Роналдо и Ал-Насър на Жорже Жезус.

Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

Снощи Ал-Хилал победи с 5:3 Ал-Шабаб, който в момента е дванадесети в класирането, преди да насочи вниманието си към осминафиналите на Азиатската Шампионска лига срещу Ал-Сад, воден от бившия съотборник на Индзаги в националния отбор на Италия – Роберто Манчини. Още една победа ще облекчи напрежението. Всичко друго обаче ще направи въпросите около бъдещето му значително по-шумни.

