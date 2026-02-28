Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Столът на Индзаги в Ал-Хилал се клати

Столът на Индзаги в Ал-Хилал се клати

  • 28 фев 2026 | 04:19
  • 158
  • 0
Столът на Индзаги в Ал-Хилал се клати

Симоне Индзаги пристигна в Саудитска Арабия като един от най-търсените треньори в световния футбол. Той дойде след два финала в Шампионската лига в рамките на три години с Интер и с договор на стойност 26 милиона евро на сезон, което го нареди на второ място сред най-високоплатените наставници в света след Диего Симеоне. В момента обаче неговият „златен стол“ започва да се усеща значително по-неудобен, пише "Гадзета дело Спорт“.

Това, което започна като мечтан престой за Ал-Хилал, се разпадна с обезпокоителна скорост. Клубът от Рияд беше убедителен лидер в СПЛ със 7 точки преднина, която предполагаше, че Индзаги се е адаптирал безпроблемно към новата си среда. След това дойде януари, а с него и привличането на Карим Бензема – ход, за който самият специалист настояваше. Резултатите оттогава са притеснителни. Пет равенства в последните седем мача свалиха Ал-Хилал до трето място в класирането, на четири точки зад лидера Ал-Ахли, в чийто състав личат имената на Франк Кесие и Мерих Демирал. Ал-Насър на Кристиано Роналдо също е пред Ал-Хилал.

Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги
Марин Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Индзаги

Според арабските медии, собствениците на клуба далеч не са доволни, а привържениците вече открито призовават за уволнението на Индзаги. Уволнението на треньор с такава заплата би представлявало огромен финансов ангажимент, но информациите сочат, че това далеч не е невъзможен сценарий.

За Индзаги това е болезнено познат прецедент. В първия му сезон в Интер неговият отбор имаше 7 точки преднина в Серия "А", само за да бъде изпреварен в последните седмици от Милан на Стефано Пиоли – срив, който все още боли. Сега той се оказва в ситуация, в която трябва да наваксва подобен пасив, този път срещу Роналдо и Ал-Насър на Жорже Жезус.

Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място
Бензема и Ал-Хилал се спънаха срещу шампиона и сдадоха първото място

Снощи Ал-Хилал победи с 5:3 Ал-Шабаб, който в момента е дванадесети в класирането, преди да насочи вниманието си към осминафиналите на Азиатската Шампионска лига срещу Ал-Сад, воден от бившия съотборник на Индзаги в националния отбор на Италия – Роберто Манчини. Още една победа ще облекчи напрежението. Всичко друго обаче ще направи въпросите около бъдещето му значително по-шумни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Изстрадана победа запази аванса на Порто

Изстрадана победа запази аванса на Порто

  • 28 фев 2026 | 03:17
  • 320
  • 0
Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

Късен гол осигури успешен пролетен старт на Зенит

  • 28 фев 2026 | 02:56
  • 307
  • 0
Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

Страсбург попречи на Ланс да настигне ПСЖ

  • 28 фев 2026 | 01:06
  • 507
  • 0
Леванте още вярва в спасението

Леванте още вярва в спасението

  • 28 фев 2026 | 00:42
  • 542
  • 0
Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

Магически гол не стигна на Каляри за победа срещу Парма

  • 28 фев 2026 | 00:19
  • 622
  • 0
Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

  • 27 фев 2026 | 23:56
  • 3376
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 32565
  • 117
България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

  • 27 фев 2026 | 22:53
  • 12621
  • 27
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 35766
  • 43
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 45418
  • 55
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 64305
  • 154
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 32838
  • 5