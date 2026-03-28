Селекционерът на Индонезия: Имаме дълъг път пред себе си, предстои ни труден мач срещу България

Новият селекционер Джон Хердман иска индонезийския национален отбор да има най-добрата защита в Азия. Англичанинът дебютира в петък с убедителното 4:0 над Сейнт Китс и Невис, а в понеделник от 15:00 часа българско време играчите му ще спорят с България за първото място на турнира „FIFA Series 2026”. Българите стартираха турнира с 10:2 над скромния състав на Соломоновите острови, а някои от медиите в Индонезия бяха прекалено експресивни за резултата, наричайки го „клане“.

„Поставихме си цел преди началото на мача да отбележим най-малко четири гола и да не допуснем нито един“, каза Джон Хердман след успеха над карибската страна. „Още преди турнира казах, че ще ротираме състава. Искахме да дадем много възможности на играчите, които участваха в тренировките, и мисля, че те се справиха много професионално“, каза още треньорът. Два пъти се разписа Бекъм Путра, а по eдно попадение добавиха Оле Ромени и Мауро Зейлстра.

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Джон Хердман смята, че мачът срещу България ще бъде труден за целия отбор на Индонезия и намекна за промени в стартовия състав.

„Доволен съм от показаното в първия мач, но това е само началото. Мисля, че имаме дълъг път пред себе си и ни предстои труден мач срещу България“, каза Джон Хердман.

„Успяхме да ротираме доста играчи, така че очакваме с нетърпение финала на FIFA Series в понеделник“, обясни той.

Атакуващият халф на индонезийския национален отбор Бекъм Путра пък сподели, че се чувства все по-уверен след като отбеляза два гола във вратата на Сейнт Китс и Невис и е готов да порази и вратата на България.

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Бекъм Путра, който е кръстен на голямата английска звезда Дейвид Бекъм, тъй като баща му е бил голям негов почитател, отбеляза първите две попадения за крайното 4:0. Индонезия се класира за финала на турнира „FIFA Series 2026”, който е в понеделник 30-и март от 15:00 часа българско време, а там ги чака българската национална селекция.

Полузащитникът на местния клуб Персиб Бандунг беше съсипан от критики и подигравки в социалните мрежи - някои от тях прекалено агресивни и язвителни, след като получи покана за националния отбор. Наложи се дори един от авторитетите на местното първенство и бивш футболист на Черно море (Варна) Марк Клок да се изявява в медиите, за да го защити. Бекъм обаче отговори на критиките с две попадения.

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

„Слава Богу, вкарах първия си гол за мъжкия национален отбор и това беше попадението за 1:0 срещу Сейнт Китс и Невис. Надявам се да мога да вкарам още голове и да придобия повече увереност. Дано да спечелим отново в следващия мач“, каза Бекъм пред медиите в Джакарта след петия си мач за страната.

Той смята, че този положителен резултат ще засили увереността на отбора и е от решаващо значение за съотборниците му под ръководството на новия треньор Джон Хердман.

„Разбира се, с този резултат 4:0 можем да натрупаме повече увереност, защото следващият ни съперник е България, силен отбор. Така че трябва да анализираме и България, защото те спечелиха убедително. Трябва да бъдем по-фокусирани в следващия мач“, завърши футболистът.

Снимки: Imago