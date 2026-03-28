Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
Селекционерът на Индонезия: Имаме дълъг път пред себе си, предстои ни труден мач срещу България

  • 28 март 2026 | 08:26
  • 1775
  • 0

Новият селекционер Джон Хердман иска индонезийския национален отбор да има най-добрата защита в Азия. Англичанинът дебютира в петък с убедителното 4:0 над Сейнт Китс и Невис, а в понеделник от 15:00 часа българско време играчите му ще спорят с България за първото място на турнира „FIFA Series 2026”. Българите стартираха турнира с 10:2 над скромния състав на Соломоновите острови, а някои от медиите в Индонезия бяха прекалено експресивни за резултата, наричайки го „клане“.

„Поставихме си цел преди началото на мача да отбележим най-малко четири гола и да не допуснем нито един“, каза Джон Хердман след успеха над карибската страна. „Още преди турнира казах, че ще ротираме състава. Искахме да дадем много възможности на играчите, които участваха в тренировките, и мисля, че те се справиха много професионално“, каза още треньорът. Два пъти се разписа Бекъм Путра, а по eдно попадение добавиха Оле Ромени и Мауро Зейлстра.

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Джон Хердман смята, че мачът срещу България ще бъде труден за целия отбор на Индонезия и намекна за промени в стартовия състав.

„Доволен съм от показаното в първия мач, но това е само началото. Мисля, че имаме дълъг път пред себе си и ни предстои труден мач срещу България“, каза Джон Хердман.

„Успяхме да ротираме доста играчи, така че очакваме с нетърпение финала на FIFA Series в понеделник“, обясни той.

Атакуващият халф на индонезийския национален отбор Бекъм Путра пък сподели, че се чувства все по-уверен след като отбеляза два гола във вратата на Сейнт Китс и Невис и е готов да порази и вратата на България.

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Бекъм Путра, който е кръстен на голямата английска звезда Дейвид Бекъм, тъй като баща му е бил голям негов почитател, отбеляза първите две попадения за крайното 4:0. Индонезия се класира за финала на турнира „FIFA Series 2026”, който е в понеделник 30-и март от 15:00 часа българско време, а там ги чака българската национална селекция.

Полузащитникът на местния клуб Персиб Бандунг беше съсипан от критики и подигравки в социалните мрежи - някои от тях прекалено агресивни и язвителни, след като получи покана за националния отбор. Наложи се дори един от авторитетите на местното първенство и бивш футболист на Черно море (Варна) Марк Клок да се изявява в медиите, за да го защити. Бекъм обаче отговори на критиките с две попадения. 

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

„Слава Богу, вкарах първия си гол за мъжкия национален отбор и това беше попадението за 1:0 срещу Сейнт Китс и Невис. Надявам се да мога да вкарам още голове и да придобия повече увереност. Дано да спечелим отново в следващия мач“, каза Бекъм пред медиите в Джакарта след петия си мач за страната. 

Той смята, че този положителен резултат ще засили увереността на отбора и е от решаващо значение за съотборниците му под ръководството на новия треньор Джон Хердман.

„Разбира се, с този резултат 4:0 можем да натрупаме повече увереност, защото следващият ни съперник е България, силен отбор. Така че трябва да анализираме и България, защото те спечелиха убедително. Трябва да бъдем по-фокусирани в следващия мач“, завърши футболистът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

  • 27 март 2026 | 22:34
  • 3311
  • 3
Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

  • 27 март 2026 | 22:26
  • 4961
  • 0
Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

  • 27 март 2026 | 22:16
  • 2674
  • 0
България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

  • 27 март 2026 | 21:55
  • 31396
  • 32
България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

  • 27 март 2026 | 19:29
  • 1430
  • 0
Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

  • 27 март 2026 | 18:47
  • 12525
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 11707
  • 55
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 182
  • 0
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 4217
  • 3
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 1893
  • 4
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 23812
  • 6
Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

  • 27 март 2026 | 23:38
  • 24857
  • 62