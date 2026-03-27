Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

  • 27 март 2026 | 16:57
Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

Индонезия ще се изправи срещу България на финала на от турнира FIFA Series 2026 в понеделник в Джакарта. След като по-рано днес “лъвовете” разгромиха Соломоновите острови с 10:2, домакините от Индонезия се справиха със Сейнт Китс и Невис, след като спечелиха с 4:0.

Тимът на Джон Хърдман доминираше през целия мач, но съперникът му имаше своите моменти. Бекъм Путра отбеляза два гола в рамките на 10 минути. За него това бяха първи попадения за националния отбор в петия му мач за тима. 24-годишният футболист, който е кръстен на Дейвид Бекъм, откри резултата в 15-ата минута великолепно подаване на Оле тер Хаар Ромени, който асистира и за второто му попадение.

Тимът от Карибите организира някои добри атаки, но не успя да стигне до гол. Индонезийците стартираха силно втората част и Ромени направи резултата 3:0. Нападателят се разписа след ъглов удар и разбъркване в наказателното поле. Ромени е играч на Оксфорд Юнайтед и беше съотборник на Филип Кръстев през есенния полусезон. Резервата Мауро Зилстра отбеляза четвърти гол за Индонезия малко след влизането си в игра в 75-ата минута.

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век
Снимки: Imago

