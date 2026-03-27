Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България се изправя срещу Соломоновите острови, на живо от Индонезия с екипа на Sportal.bg преди историческия сблъсък
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. 11-те на България и Соломоновите острови

11-те на България и Соломоновите острови

  • 27 март 2026 | 09:30
  • 6538
  • 7

Станаха ясни стартовите състави на България и Соломонови острови, които се изправят един срещу друг в първата среща от турнира FIFA Series 2026 в Джакарта. Мачът на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта ще започне с първия съдийски сигнал на индонезиеца Науфал Адя Фаируски в 10:30 часа българско време.

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Това е първи двубой за "лъвовете" през 2026 година, като при успех над представителите на Океания те ще се класират за финала на четиристранното състезание и ще срещнат победителя от другия полуфинал - Индонезия срещу Сейнт Китс и Невис.

Индонезийски килим чака "лъвовете" на GBK

СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ - БЪЛГАРИЯ

Стартови състави:

България: 12. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Теодор Иванов, 3. Емил Ценов, 6. Християн Петров, 25. Доминик Янков, 8. Андриан Краев, 14. Филип Кръстев, 16. Марин Петков, 10. Здравко Димитров, 26. Тонислав Йорданов.

Соломонови острови: 1. Филип Манго, 2. Давид Супа, 4. Гордън Иро, 5. Джейван Алик, 6. Аткин Кауа, 17. Дон Кийна, 15. Уилям Комаси, 14. Жуниор Давид, 10. Рову Бойерс, 7. Рафаел Леаи, 9. Боби Лесли.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

