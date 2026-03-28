Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Националът Тонислав Йорданов направи емоционално изказване пред журналистическата група в Джакарта, след като вчера България отнесе с 10:2 Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026. Нападателят Кишварда изрази недоумение от "хейта", който се излива върху "лъвовете".

"Не съм очаквал да бъде такава влага и жега, вчера беше някакъв ад, особено през първото полувреме. Трудно е да свикнеш за толкова време с часовата разлика, но сме професионалисти. Наистина отборът на Соломоновите острови изобщо не е на нашето ниво, не трябва да се заблуждаваме.

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

Не мога да повярвам, че има такива хора - тези, които изсипват този хейт върху нас. Този хейт ни мотивира, естествено. Ако имахме малко повече сили и енергия, защото времето наистина ни смазва, можехме още голове да вкараме. Разочарован съм - има хора, които не са се събличали в час по физическо, а коментират кой как е трябвало да отиграе. Това за мен е несериозно. Не съм видял никаква подкрепа. Не съм чул и видял подкрепа - само хейт. С победи и резултати можем да обърнем това, но дори когато победиш, се изсипва голям хейт, виждате.

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Не знам дали критикуващите са точно футболна общност. Тези хора дори не гледат мачовете, коментират само резултата. Искам да им кажа да са по-позитивни, да гледат на нещата реално, а след това да коментират защо сме загубили или защо сме победили. Не само футболът е проблемът, цялата ни държава не е цвете за мирисане. Виждате в най-силните ни отбори - Левски, ЦСКА и Лудогорец, колко българи играят. По двама играят.

Владимир Николов: Раздаваме се на макс и искаме да зарадваме българите

С Марин Петков взехме решението аз да изпълня дузпата. Чувството е страхотно, за мен беше мечта да вкарам гол за България. Изключително много се радвам. Нямам притеснения и не ми пука, затова навсякъде аз изпълнявам дузпите. Ако имаме стадионите и базите на Унгария, футболът в България би вдигнал много качеството си. Няколко отбора в България могат да се допрат до най-малките там. На моя отбор базата е на 80% като на Лудогорец.

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Винаги излизаме за победа, с момчетата в националния отбор сме израснали заедно. Срещу Индонезия ще е доста по-различно, смятам, че сме по-добрият отбор. Треньорът ще реши кой да е титуляр, ние защитаваме цветовете на България. Всеки се раздава на максимум.

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

Изобщо не ми пука като ме хейтят, просто не е сериозно. Иначе не се вълнувам, затова съм и дузпаджия. Знаете кога беше последното ни класиране, тогава имахме футболисти на високо ниво. В момента какво трябва да стане, за да вземат един футболист, ако играе в Левски всеки мач? За Марин - не казвам, че е слаб отбор, но го взимат в Саудитска Арабия. Ако е сърбин, ще го вземат в Ливърпул. Защо има такава разлика, вие ми обяснете. Говорим за българин в големите отбори.

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Не е да ми олекне, просто съм афектиран от дълго време. В чужбина те гледат все едно си нещо по-малко от тях, а в България гледаме чужденците като нещо повече от нас. Царе сме да подкрепяме чужденците, а нас в чужбина никой не ни подкрепя", каза Тонислав Йорданов.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия