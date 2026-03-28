Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Звездата на Ботев (Пловдив) Никола Илиев участва в импровизиран брифинг в Джакарта, където националният отбор на България се изявява на турнира FIFA Series 2026. Вчера Коко и колегите му разбиха с 10:2 Соломоновите острови.

"Щастливи сме, че победихме. Този успех носи самочувствие на отбора. Не сме ги подценявали, но не трябваше да допускаме тези два гола. Не мисля, че някой от нас ще се заблуди от този резултат. Да поздравим дебютантите от вчерашната среща! Не се наспиваме добре, тежко е, много е горещо.

Мисля, че през годините съм надградил. В момента съм щастлив в Ботев, надявам се един ден отново да изляза в чужбина, където да покажа на какво съм способен. Мисля, че Филип Кръстев заслужава отговорността да е капитан, той е пример за нас. Треньорът не беше доволен от допуснатите два гола, но важното е, че вкарахме десет.

Не бях играл в мач, в който отборът ми да вкара десет гола. Всеки иска да отбележи в този мач, нормално. Гледаме да вкараме колкото се може повече. Имаме добро нападение, надявам се да радваме българската публика.

Със сигурност Индонезия е по-класен отбор от Соломоновите острови, трябва да сме концентрирани и агресивни. Трудно се играе заради времето, но успях да се аклиматизирам бързо. Концентриран съм върху Ботев, раздавам се, един ден това всичко ще се отблагодари", каза Никола Илиев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия