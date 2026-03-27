"Лъвовете" направиха нещо невиждано от 4 години насам

Българският национален отбор записа две последователни победи за първи път от 4 години насам. По-рано днес "лъвовете" разгромиха Соломоновите острови с 10:2 в двубой от турнира FIFA Series, а след три дни ще се изправят срещу някой измежду Индонезия и Сейнт Китс и Невис на финал.

В предишната си среща футболистите на Александър Димитров надвиха Грузия (2:1) в квалификациите за Световното първенство.

За последно "трикольорите" наредиха два поредни успеха през 2022 година под ръководството на Младен Кръстаич. Всъщност победната серия тогава обхваща три мача - срещу Гибралтар (5:1) и Северна Македония (1:0) в Лигата на нациите, както и срещу Кипър (2:0) в контрола.

Снимки: Startphoto