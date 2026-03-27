  Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

Соломонови острови не приемат тежко поражението с 2:10 от България на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. Напротив. Хората от тази държава са доволни, че са отбелязали цели две попадения на европейски отбор и благодарят на своите герои.

“Благодарим на нашия герой Рафаел Леаи за отбелязването на ДВА невероятни гола срещу европейски отбор.

Това са първите голове на Соломонови острови срещу европейска нация. Това не е просто футбол, това е история за нашата страна. Вие показахте смелост, вяра и направихте всички в Соломонови острови горди.

Също така благодарим на всеки играч, който се бори здраво на терена. Никога не се отказахте. Продължихте да настоявате докрай. Соломонови острови, дръжте глававата си високо. Това е само началото.”, пише “SI Football Times” относно представянето на “бонитос” срещу България.

