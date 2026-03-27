Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Националният селекционер Александър Димитров сподели първите си впечатления след разгромния успех с 10:2 над Соломонови острови в среща от турнира FIFA Series 2026.

" Няма как да си вадим поуки от този мач. Искам да благодаря на играчите, които се вложиха максимално на тези тежки условия. Беше много топло и влажно. По телевизията няма как да се разбере.



Доволен съм от всички футболисти. Имаше моменти на проява на типична българщина. Дадохме инициативата на няколко пъти. Трябва малко да си променим манталитета.



Ще бъде много по-сериозен мач срещу Индонезия. Имат футболисти от водещите първенства в Европа. Ще има 40-50 хиляди души на стадиона.



В този турнир ще дам възможност на всички футболисти. Ще видим каква е ситуацията с Доминик Янков. Надявам се да може да вземе участие в следващия мач", заяви треньорът на "лъвовете".