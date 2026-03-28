Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Крилото на България Кристиян Балов, който вчера отбеляза своя първи гол за националния отбор, говори пред медиите в Индонезия. Вчера "лъвовете" разбиха с 10:2 Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026.

"Настроението е приповдигнато, за мен е чест да отбележа своя първи гол. Радостен съм, че се случи в дебюта ми. Не гледаме шегите, респект към Соломоновите острови, но са доста под нашето ниво. Не трябва да се задоволяваме с тази победа. Да играя за националния отбор е моя сбъдната мечта от малък.

С доста от момчетата се познаваме и това ни помага доста на терена. Утре започваме подготовка за мача с Индонезия, амбицията ни е да спечелим турнира. Треньорът беше недоволен от двата допуснати гола, но бяхме доста пребити от жегата. Трудно се играе, аклиматизацията е тежка, по-трудно заспиваме.

Искам да поздравя и отборите ни до 17 и 19 години, един добър ден за българския футбол. Амбициите ми във футбола са големи, мисля, че с труд и моите качества мога да стигна далеч. Само трябва да съм постоянен. Трябва да си човечен и да си здраво стъпил на земята, не мисля, че мога да залитна.

На този етап съм футболист на Славия. Искам да помагам на отбора да печели все повече мачовете. Гол или асистенция? За мен асистенцията е по-важна, футболът е колективен спорт", каза звездата на "белите".



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия