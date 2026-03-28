  3. Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
Крилото на България Кристиян Балов, който вчера отбеляза своя първи гол за националния отбор, говори пред медиите в Индонезия. Вчера "лъвовете" разбиха с 10:2 Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026.

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

"Настроението е приповдигнато, за мен е чест да отбележа своя първи гол. Радостен съм, че се случи в дебюта ми. Не гледаме шегите, респект към Соломоновите острови, но са доста под нашето ниво. Не трябва да се задоволяваме с тази победа. Да играя за националния отбор е моя сбъдната мечта от малък.

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

С доста от момчетата се познаваме и това ни помага доста на терена. Утре започваме подготовка за мача с Индонезия, амбицията ни е да спечелим турнира. Треньорът беше недоволен от двата допуснати гола, но бяхме доста пребити от жегата. Трудно се играе, аклиматизацията е тежка, по-трудно заспиваме.

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Искам да поздравя и отборите ни до 17 и 19 години, един добър ден за българския футбол. Амбициите ми във футбола са големи, мисля, че с труд и моите качества мога да стигна далеч. Само трябва да съм постоянен. Трябва да си човечен и да си здраво стъпил на земята, не мисля, че мога да залитна.

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

На този етап съм футболист на Славия. Искам да помагам на отбора да печели все повече мачовете. Гол или асистенция? За мен асистенцията е по-важна, футболът е колективен спорт", каза звездата на "белите".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Още от БГ Футбол

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

  • 27 март 2026 | 22:34
  • 3304
  • 3
Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

  • 27 март 2026 | 22:26
  • 4952
  • 0
Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

  • 27 март 2026 | 22:16
  • 2669
  • 0
България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

  • 27 март 2026 | 21:55
  • 31381
  • 32
България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

България U19 с последно занимание преди мача с Хърватия

  • 27 март 2026 | 19:29
  • 1430
  • 0
Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

Соломонови острови горди след 2:10 от България, благодарят на своите герои

  • 27 март 2026 | 18:47
  • 12520
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 11627
  • 55
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 102
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 1871
  • 4
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 23761
  • 6
Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

  • 27 март 2026 | 23:38
  • 24806
  • 62