Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Футболистът с най-много мачове за националния отбор на България - Стилиян Петров, публикува ироничен коментар за "трикольорите" след победата ни с 10:2 над Соломонови острови в Индонезия.

"Браво, Българи юнаци

Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника!

Успех на финала!", написа Стилиян Петров на страницата си във "Фейсбук".