"Лъвовете" почиват след "десетката" срещу "бонитос"

Днешният 28-и март (събота) се очертава почивен за бългаските национали, които преди по-малко от 24 часа разбиха Соломоновите острови с 10:2 в първата среща от турнира FIFA Series 2026.

Погромът над "бонитос" класира отбора на Александър Димитров за финала на състезанието. Там "лъвовете" ще срещнат Индонезия в спор за трофея.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия