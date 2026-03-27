ФИФА след победата на България: "Лъвовете" в действие!

Официалната страница на ФИФА във “Фейсбук” излезе с два поста, посветени на победата на България над Соломоновите острови. “Лъвовете” разгромиха с 10:2 своя опонент и постигнаха най-убедителния си успех през 21-ви век. По този начин родният тим се класира за финала на приятелския турнир FIFA Series 2026, където ще се изправи срещу Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

“България с победата!”, написаха от ФИФА, публикувайки снимка на националите и резултата от мача.

“Лъвовете в действие!”, гласи вторият пост на централата, посветен на нашия тим.