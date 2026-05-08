Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Играчите и треньорите на Пари Сен Жермен снощи са се събрали заедно в парижки ресторант, за да отпразнуват рождения ден на наставника Луис Енрике, съобщава "Льо Паризиен".

Според източника испанският треньор, който навършва 56 години днес, е искал да събере отбора за случая. Затова той е резервирал голяма маса в ресторант близо до Триумфалната арка, сервираща морски дарове и разнообразие от гурме ястия. Този избор в престижен парижки квартал е сигнализирал за важността на вечерта. Любопитното е, че самият старши треньор обаче не присъства на тържеството, като не се знае каква е била причината за това. Междувременно, играчите се възползваха от възможността да отпразнуват и класирането на отбора си за финала на Шампионската лига, след като победиха Байерн (Мюнхен) на полуфиналите с общ резултат 6:5.

Енрике е начело на ПСЖ от юли 2023 г., като има договор с клуба за още един сезон.

Снимки: Gettyimages