Тухел: Бен Уайт заслужава втори шанс с английския национален отбор

Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел смята, че защитникът на Арсенал Бен Уайт заслужава шанс в състава му, след като беше повикан да представлява страната си за пръв път от над три години. 28-годишният бранител напусна лагера на „трите лъва“ по време на Световното първенство в Катар през 2022 година поради лични причини, като според информациите на медиите е имал конфликт със Стив Холанд, асистента на Гарет Саутгейт. През март 2024 година Саутгейт разкри, че самият Уайт е изразил желание да не бъде викан в националния отбор.

„Преди всичко смятам, че всеки заслужава втори шанс. На второ място, не знам какво точно се е случило. Не бях заинтересован на 100%, защото искам да отговоря нова страница, нова книга и нова възможност. Веднъж попитах Бен дали би играл за мен и за Англия, а той без дори да се замисли, отговори, че би искал да се върне и че дори е отчаян да го направи“, заяви Томас Тухел преди приятелския мач срещу Уругвай.

Според германския специалист Уайт ще получи подкрепа от домакинската публика, но въпреки това е на мнение, че ще му е нужно още време, за да изглади някои неща в съблекалнята.

„Мисля, че е необходимо да изчисти взаимоотношенията си със съотборниците и според мен ще го направи с играчите, които бяха на Световното първенство с него. Ще започнем с това и нека да видим как ще бъде - дали ще се чувства толкова комфортно и уверено, колкото очаквам аз“, добави Тухел.

Англия приема Уругвай на стадион „Уембли“ тази вечер от 21:45 часа българско време, а четири дни по-късно отново там ще изиграе двубой срещу Япония, като част от подготовката си за Мондиала в Северна Америка през лятото, който започва на 11 юни.

Снимки: Imago