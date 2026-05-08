Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона Мичел е фаворит за нов наставник на Аякс, твърди Фабрицио Романо.
50-годишният специалист се смята за водещ кандидат за амстердамския гранд, който има списък с още трима наставници, ако не може да се постигне споразумение с испанеца.
Мичел е начело на Жирона от 2021 г., като под негово ръководство отборът завърши трети в Ла Лига през сезон 2023/24 и се класира за пръв път в историята си в Шампионската лига. Този сезон каталунците се представят колебливо и са на 16-то място в испанското първенство с 38 точки след 34 мача.
Аякс с трети треньор за сезона, назначи бивш съотборник на Стоичков в Барселона
Аякс в момента се води от друг испанец - бившият играч на Барселона Оскар Гарсия, който бе назначен през март и преди това е бил треньор на младежкия отбор.