Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 381
  • 0
Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау отново трябва да се справя с проблем, свързан с интерес към един от основните му играчи. Байерн (Мюнхен) се опитва да привлече Антъни Гордън и според английските медии вече е започнал преговори със "свраките".

На фона на това Хау бе попитан дали Гордън е отдаден на клуба. "Да, той нямаше да е в състава, ако не беше така. Съдя по отношенията ми с играчи и по начина, по който тренира. Правя това, което е най-добро за отбора и за клуба. Опитваме се да завършим сезона по-възможно най-добрия начин. В момента няма смисъл да гледаме далеч в бъдещето", заяви наставникът.

Хау говори и за кадровите проблеми в състава. Той заяви, че е малко вероятно Тино Ливраменто и Фабиан Шер да играят до края на сезона. Специалиалистът допълни, че Люис Майли е претърпял успешна операция на крака и се надява да бъде готов за предсезонната подготовка.

Треньорът бе попитан и за Ник Волтемаде, който загуби титулярното си място: "Ник трудно намира голове след силния старт. Чувствах, че трябва да направя нещо различно. Той игра на различни позиции, а други играчи се утвърдиха като номер 9. Всеки иска да играе и е разочарован, когато не е на терена. Наистина ценя Ник, той има бляскаво бъдеще тук".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 465
  • 0
Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

  • 8 май 2026 | 14:09
  • 447
  • 0
Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
  • 887
  • 0
Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

  • 8 май 2026 | 13:26
  • 523
  • 0
Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

  • 8 май 2026 | 13:19
  • 1258
  • 0
Разследват Саутхамптън за възможен шпионаж преди плейофите за промоция

Разследват Саутхамптън за възможен шпионаж преди плейофите за промоция

  • 8 май 2026 | 12:58
  • 744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 2351
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11423
  • 26
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 8183
  • 5
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 15360
  • 22
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 15716
  • 87
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 9902
  • 7