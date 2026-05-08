Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау отново трябва да се справя с проблем, свързан с интерес към един от основните му играчи. Байерн (Мюнхен) се опитва да привлече Антъни Гордън и според английските медии вече е започнал преговори със "свраките".

На фона на това Хау бе попитан дали Гордън е отдаден на клуба. "Да, той нямаше да е в състава, ако не беше така. Съдя по отношенията ми с играчи и по начина, по който тренира. Правя това, което е най-добро за отбора и за клуба. Опитваме се да завършим сезона по-възможно най-добрия начин. В момента няма смисъл да гледаме далеч в бъдещето", заяви наставникът.

Eddie Howe had this to say about the speculation surrounding Anthony Gordon leaving the club this summer ⚫️🎙️ pic.twitter.com/iEEIY7eRDt — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 8, 2026

Хау говори и за кадровите проблеми в състава. Той заяви, че е малко вероятно Тино Ливраменто и Фабиан Шер да играят до края на сезона. Специалиалистът допълни, че Люис Майли е претърпял успешна операция на крака и се надява да бъде готов за предсезонната подготовка.

Треньорът бе попитан и за Ник Волтемаде, който загуби титулярното си място: "Ник трудно намира голове след силния старт. Чувствах, че трябва да направя нещо различно. Той игра на различни позиции, а други играчи се утвърдиха като номер 9. Всеки иска да играе и е разочарован, когато не е на терена. Наистина ценя Ник, той има бляскаво бъдеще тук".

