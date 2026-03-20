Тухел: Никой няма гарантирано място в самолета за Америка

Селекционерът на Англия Томас Тухел повика цели 35 футболисти за предстоящите контроли срещу Уругвай и Япония. Германецът обясни, че те ще бъдат разделени на две групи. Друга причина да вземе на лагер толкова много футболисти е, че това е последен шанс да види някои играчи преди да определи състава за Световното първенство през лятото.

Въпреки големия брой футболисти, в групата не попаднаха Трент Александър-Арнолд, Оли Уоткинс и Люк Шоу, а Тухел обясни причината: “Знам, че това е трудно решение за Трент, както и за Оли Уоткинс и Люк Шоу. Тези трудни решение са свързани с работата ми. Това е спортно решение. Придържаме се към Куанса, Ливраменто и Спенс. Знам какви качества има Трент и какво може да ни даде, но ние бяхме добре на поста десен бек през септември, октомври и ноември. Избраните футболисти трябва отново да покажат, че заслужават да са в отбора.”

Thomas Tuchel on Trent Alexander Arnold exclusion from the England squad: “I know what Trent can give us, and we decided to stick with our players”.



Селекционерът коментира и включването на Джуд Белингам, който не е играл за Реал Мадрид от 1 февруари: “Исках Джуд да е на лагера и той искаше до дойде. Реал са щастливи той да е част от лагера. Можем да му осигурим отборни тренировки. Няма да поемаме рискове. За него е рядкост да получи мускулна контузия, така че ще бъдем много внимателни. Най-добрият сценарий е той да получи минути срещу Япония.”

“Това е уникален лагер. Вече сме се класирали, предстоят ни два приятелски мача. Играчите са в решителни моменти от клубния сезон. Борят се за трофеи, за оцеляване… Много напрегнат период, но това е последният ни лагер, последната възможност да впечатлят и да си осигурят билет за Световното. Никой няма гарантирано място в самолета за Америка”, каза още Тухел.

Германецът говори и за повиквателните на Хари Магуйър и Коби Мейну: “Манчестър Юнайтед направи страхотна серия, след като Майкъл Карик пое клуба. Хари и Коби са голяма част от това. Това е моята последна възможност да опозная нови играчи, да видя как се вписват в отбора. Хари не е нов футболист за тима, но е нов за мен. Искам да видя го видя на терена, да видя как общува с другите играчи, на какво е способен, да събера достатъчно информация, за да взема решение.”