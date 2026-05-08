Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Защитникът на Фрайбург Матиас Гинтер заяви след класирането на тима за финала в Лига Европа, че той е съотборниците му трябва да опитат да направят последната крачка към трофея в турнира. Английският Астън Вила ще бъде съперник на германците във финала в Истанбул на 20 май.

Фрайбург се справи с Брага и стигна до исторически финал

„Трябва да продължим напред и да направим последната крачка. Стигнахме толкова далеч. Току-що изиграхме най-важния домакински мач в историята на клуба. А сега ни предстои най-важният двубой в историята на клуба, който очевидно искаме да спечелим“, коментира Гинтер пред телевизия RTL.

„Случващото се е уникално за Фрайбург. Целият ден днес и атмосферата бяха невероятни. Толкова се радвам за всички, които постигнахме. Надявам се да можем да направим тази последна стъпка“, добави защитникът, след като Фрайбург победи португалския Брага с 3:1 в реванша от полуфиналите в четвъртък вечер и го отстрани с общ резултат 4:3.

Следвай ни:

Снимки: Imago