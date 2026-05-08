Локо (София) има нов старши треньор

Георги Донков ще бъде новият старши треньор на Локомотив (София), научи Sportal.bg. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиан Илиев в националния отбор. Досега 55-годишният специалист е бил първи треньор в германските Бургхаузен и Рьотлинген, а също така е бил в щабовете на Петър Хубчев в Левски и националния отбор.

Донков фаворит за Локомотив (Сф)

Очаква се специалистът да бъде представен утре като наставник на “железничарите”. В последните мачове Локо бе воден от Александър Георгиев, който замени временно Станислав Генчев, който бе начело на отбора през сезона.

В клуба се очаква да се завърне и Димитър Васев, който да получи ръководен пост в “Надежда”.

