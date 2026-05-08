Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 468
  • 0
Наставникът на Ювентус Лучано Спалети изрази надежда, че в утрешното си гостуване на Лече тимът ще покаже същата игра от домакинството срещу изпадналия Верона, въпреки че то завърши с разочароващо за “бианконерите”реми 1:1. Той също така отчете, че торинският гранд е изпуснал някои възможности за по-добри резултати, като подчерта, че отборът трябва да бъде по-смел в своята игра.

“Искаме да предложим същата игра от предишния мач, който не беше пълен провал. Все пак феновете оцениха раздаването и качеството. Искаме да надградим върху това, което направихме добре, въпреки че не постигнахме желания резултат. Не бива да допускаме грешката да се оправдаваме с малшанс. Сега ще се изправим срещу добре организиран състав. Познавам Еузебио Ди Франческо, който е добър наставник, както и Панталео Корвино. Знам, че техният клуб прави инвестиции, така че има редица фактори, за да увеличават стойността си. Ще играем срещу състав, който ще поддържа високо темпо. Ще се наложи да положим всички усилия, за да постигнем добър резултат на подобен терен. Да, възможно е Душан Влахович да стартира утре, но нека не го поставяме под твърде голямо напрежение.

В миналото имахме повече алтернативи, но сега пътят е по-ясен, след като изключихме някои опции. Има само един път напред и не бива да се разсейваме. Ако имаш съмнения относно начина на игра, значи рискуваш постигането на целта. Трябва да бъдеш непреклонен в решенията и намеренията си. Когато не печелиш мачовете си, в съблекалнята е тягостно. Но ако се замислиш, болката те учи на някои неща. Точно тези неща създават възможности за теб. Видях как тренираха момчетата тази седмица, така че съм убеден, че отново ще стъпят на краката си. От болката произлиза сила, която не си имал преди това. Характерът идва от грешките и ситуациите, които е трябвало да преодолееш. Намерението е това, което прави разликата. Трябва да излезем и да направим нещо, с което да разчупим монотонността и рутината. Необходимо е да рискуваме и да се справяме с високата скорост. Също така е необходимо да постигнем резултати, които са жизненоважни за нас.

По отношение на показаното от отбора качество, много съм доволен от нашия сезон. Разбира се, има моменти, които правят цялата разлика, като от време на време ги изпускаме, което ни струва скъпо. Определено имаме нужда от опит, но ние разполагаме със състав, който може да се развива. Направили сме значителен прогрес и имаме светло бъдеще пред себе си. Ясно е, че ще се опитаме да подсилим състава и да запълним празнините в него. Въпреки това мнозина от настоящите играчи ще останат и през следващия сезон, като искам те да са наясно с това. Като отбор се представяме на добро ниво. Това, че не разчитам достатъчно на Лоис Опенда? Трябва да взимам решения и се опитвам да имам предвид всичко, но понякога допускам грешки и това е една от тях. Лоис Опенда се труди усърдно и е изключителен в професионализма и желанието си да помага. Щом не го пускам в игра, това е, защото смятам, че други могат да ни помогнат повече”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

