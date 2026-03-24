Стана ясно кога Кристиано Роналдо се завръща в игра

Напрежението около това дали Кристиано Роналдо ще бъде на разположение за Световното първенство обхвана както треньора, така и феновете на Португалия. Причината беше разтежение на задното бедро, което той получи по време на мача на Ал-Насър срещу Ал Файха.

За облекчение на всички, изглежда, че изключителният сезон на Кристиано с 22 гола и 4 асистенции в 26 участия ще продължи. Самият той побърза да качи своя снимка в социалните мрежи, на която прави възстановяване, докато Мартинес уверява, че контузията е лека и португалската суперзвезда ще се завърне в игра до 2-3 седмици.

По отношение на другия проблем с контузията на Бернардо Силва, той подчерта, че е влязъл в контакт с Манчестър Сити относно необходимото управление, поради натоварената програма на английския отбор.

Снимки: Gettyimages