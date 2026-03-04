Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо

Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо

  • 4 март 2026 | 18:09
  • 1338
  • 1
Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо

Голямата звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо ще се възстановява между две и четири седмици от контузията в подколянното сухожилие, която получи по време на двубоя с Ал-Файха от първенството на Саудитска Арабия. Португалецът бе заменен в 81-вата минута при победата на своя отбор с 3:1. Вчера клубът потвърди травмата му в десния крак, но без да посочва по-конкретен срок за възстановяването му.

Тази ситуация поставя под сериозна въпросителна участието на Кристиано Роналдо в контролите на Португалия с Мексико и САЩ, които са съответно на 29 март и 1 април и представляват много важна част от подготовката на "мореплавателите" за Световното първенство.

Световно първенство се очаква да бъде последният голям турнир в кариерата на Роналдо, който се стреми да участва за шести път на Мондиал.

Снимки: Gettyimages

