Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 4332
  • 5
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е готов да наследи Арне Слот на мениджърския пост в Ливърпул. Според “Билд” ръководството на мърсисайдци вече е идентифицирало испанеца като най-подходящата фигура за ролята, а самият Алонсо ще приеме предложението. Бившият треньор на Реал Мадрид обаче има едно важно условие - да има съществено влияние в планирането и изграждането на състава. Това му е било обещано и в Реал, но впоследствие клубът не се съобрази с неговите желания относно селекцията и Алонсо не иска да изпада в подобна ситуация отново.

Испанецът освен това категорично няма да се съгласи да поеме работата преди края на настоящия сезон.

Според “Билд” една от най-важните фигури в управлението на Ливърпул - Майкъл Едуардс, който искаше да привлече Алонсо още след напускането на Юрген Клоп през 2024 година, не е спирал комуникацията си с бившия халф, а след уволнението му от Реал тя се е засилила още повече и е започнала усилена работа по привличането му на “Анфийлд”.

Ръководството на Ливърпул вярва, че Алонсо е много силен в това да даде ясен облик на отбора, да укрепи манталитета му и да развива ежедневно играчите, като той ще бъде много по-успешен в реализирането на тези цели на “Анфийлд”, отколкото в Реал, където треньорът непрекъснато трябва да се справя със суетата и прищевките на звездите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

  • 26 март 2026 | 06:02
  • 1974
  • 0
Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

  • 26 март 2026 | 05:33
  • 1680
  • 0
Наказаха треньора на Монако

  • 26 март 2026 | 05:08
  • 1132
  • 0
Рафаел Леао не се е карал с Алегри

  • 26 март 2026 | 04:46
  • 1313
  • 1
Расмус Хойлунд: В Наполи отново се влюбих във футбола

  • 26 март 2026 | 04:21
  • 1639
  • 1
Наполи се включва в битката за подписа на Горетцка

  • 26 март 2026 | 03:59
  • 1359
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 12749
  • 43
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 48132
  • 21
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 7875
  • 6
Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 10:45
  • 433
  • 0
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 2631
  • 0