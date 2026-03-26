Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е готов да наследи Арне Слот на мениджърския пост в Ливърпул. Според “Билд” ръководството на мърсисайдци вече е идентифицирало испанеца като най-подходящата фигура за ролята, а самият Алонсо ще приеме предложението. Бившият треньор на Реал Мадрид обаче има едно важно условие - да има съществено влияние в планирането и изграждането на състава. Това му е било обещано и в Реал, но впоследствие клубът не се съобрази с неговите желания относно селекцията и Алонсо не иска да изпада в подобна ситуация отново.

Испанецът освен това категорично няма да се съгласи да поеме работата преди края на настоящия сезон.

Според “Билд” една от най-важните фигури в управлението на Ливърпул - Майкъл Едуардс, който искаше да привлече Алонсо още след напускането на Юрген Клоп през 2024 година, не е спирал комуникацията си с бившия халф, а след уволнението му от Реал тя се е засилила още повече и е започнала усилена работа по привличането му на “Анфийлд”.

Ръководството на Ливърпул вярва, че Алонсо е много силен в това да даде ясен облик на отбора, да укрепи манталитета му и да развива ежедневно играчите, като той ще бъде много по-успешен в реализирането на тези цели на “Анфийлд”, отколкото в Реал, където треньорът непрекъснато трябва да се справя със суетата и прищевките на звездите.

Xabi Alonso is ready to join Liverpool, according to Alex Hesse of Bild. Alonso is ready to accept a suitable offer from the Reds.

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) March 25, 2026