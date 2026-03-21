  • 21 март 2026 | 13:39
Съставите на Брайтън и Ливърпул, Слот е направил две промени

Ливърпул гостува на Брайтън в двубой от 31-вия кръг на Премиър лийг, като при успех шампионите ще влязат в топ 4 на временното класиране. Отборът на Арне Слот записа две поредни разочароващи срещи в първенството, в които спечели едва една точка, но през седмицата изигра един от силните си мачове през сезона, побеждавайки с 4:0 Галатасарай в реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Брайтън подобри формата си в последно време и спечели три от последните си четири срещи в първенството. Поражението бе от лидера Арсенал.

Брайтън освен това спечели две от последните си три домакинства срещу Ливърпул в Премиър лийг. През този сезон обаче мърсисайдци вече два пъти победиха “чайките” с общ резултат 5:0.

Арне Слот е направил две принудителни промени от мача с Галатасарай. Алисон и Мохамед Салах пропускат мача заради контузии, като на местата им започват Гиорги Мамардашвили и Коди Гакпо.

Брайтън излиза със същите 11, както и при победата над Брайтън. Карлос Балеба, Каору Митома и Хараламбос Костулас обаче се завръщат в групата, макар и да остават на пейката за началото.

Снимки: Imago

