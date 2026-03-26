Селекционерът на Соломоновите о-ви: Ще затрудним максимално българите

Селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан сподели очакванията си за предстоящата среща с България от турнира FIFA Series 2026, който се провежда в Индонезия. Наставникът заяви, че е запознат с нивото на "лъвовете", но въпреки това неговият отбор ще направи всичко по силите си, за да затрудни нашите момчета.

"Фантастична възможност да срещнем отбор от Европа, подготвени сме. Очаквам българите да контролират мача, няколко мача съм им гледал. Имаха много трудни съперници в световните квалификации.

България е труден съперник, но сме позитивни, трябва да държим позиции и да се постараем да ги затрудним максимално, да използвам възможностите си на контраатака. За нас този мач е отлична възможност за нашите амбиции", каза английският специалист.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Снимки: Imago