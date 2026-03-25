България реди две контроли през юни - ето съперниците

Националният отбор на България по футбол, който се намира в Индонезия за турнира FIFA Series 2026, ще изиграе два контролни мача през юни. Те ще се явят генерална репетиция за нашите преди срещите от Лига на нациите през есента.

Sportal.bg рзбра, че "лъвовете" ще се изправят срещу Молдова и Косово, като проверката с косоварите е на наш терен.

За момента не е уточнено дали ще тя се проведе на Националния стадион "Васил Левски" или на "Колежа" в Пловдив, като домът на "канарчетата" е по-вероятният вариант - там и ще домакинстваме на Исландия, Естония и Люксембург или Малта в Лига на нациите. На Молдова пък ще гостуваме в Кишинев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия