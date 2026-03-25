Най-добрите цитати от Световното в зала 2026: Мислех за този реванш ден и нощ

С 18 златни медала Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. изравни най-успешното издание в историята от европейска гледна точка. Но какво споделиха звездите на Европа в микс зоната в Торун?

Европейската атлетика подбра някои от най-добрите изказвания на медалистите от континента.

Ехамер подобри световния рекорд в седмобоя за златото в Торун

Симон Ехамер за счупването на световния рекорд в седмобоя…

"В момента съм безмълвен, защото мечтата ми се сбъдна. Силно исках да подобря европейския си рекорд тук, но беше трудно да си представя, че и световният рекорд е възможен. Не мога дори да преброя колко пъти съм гледал Аштън Ийтън да се състезава в десетобой и седмобой. Научих много от него, а сега счупих световния му рекорд. Между другото, вече говорих с него по телефона. Беше удоволствие. Невероятно е.“

Арман Дуплантис защо не е атакувал световен рекорд от 6.32 м…

"След всички тези скокове беше трудно да се правят опити един след друг. Имаш само три минути на часовника, което изобщо не е пълна почивка. До този момент вече имах млечна киселина в краката. Арената в Торун има специално място в сърцето ми – тя промени живота ми, тъй като тук поставих първия си световен рекорд (6.17 м през 2020 г.).“

Ярослава Магучих за завръщането си в Украйна тази зима…

"Тази зима се подготвях в Украйна – бях малко уморена да се местя от една страна в друга. Исках да си остана у дома. Тренирахме без електричество в наистина студени зали, но сладкото усещане, че най-накрая мога да бъда у дома, е много по-важно.“

Кийли Ходжкинсън за своя пост от 50.1 секунди във финала на 4x400 м…

"Знаех, че мога да го направя. Казвах на тези хора: дайте ми проклетата щафета и ще ви дам 50-секундов пост.“

Кодъри си върна световната титла в овчарския скок в зала

Моли Кодъри за завръщането на световната титла в зала след скорошни неуспехи…

"Преди шест седмици дори не можех да се отлепя от земята и бях в много тежък период, така че да дойда тук и да постигна това означава повече, отколкото някой може да си представи, след Париж (където направи три фала) и след Токио (когато се оттегли поради контузия в глезена). Състезавах се само два пъти преди този сезон в зала и дори не скачах през януари. Беше много бърз обрат. От много дълго време не ми е било толкова приятно да скачам.“

Лиeке Клавер за вдъхновението от холандските медали преди щафетата 4x400 м…

"Беше хубава вечер и за холандския отбор. Надин (Висер) спечели сребро, Софи (Доктер) взе злато, така че не можехме да си тръгнем без медал. По време на загрявката видяхме, че Надин и Софи са спечелили медали, и това ни накара да настръхнем и ни даде енергия да бягаме още по-добре.“

Джонатан Сакор за продължаването на наследството на Борле в щафетата 4x400 м…

"Сега аз поемам наследството на Борле – по-големите братя ме тренират. Страхотно е да имаме тази традиция, която надхвърля всеки отделен индивид.“

Елиът Крестан за второто си място след американския вундеркинд Купър Луткенхаус на 800 м…

"Той е невероятен талант, да спечели на 17-годишна възраст. Мисля, че може да бъде бъдещият Дейвид Рудиша.“

Мариано Гарсия за преминаването на 1500 м и битката с Надер…

"Това е първата ми година, в която се подготвям сериозно за 1500 м, и какъв по-добър начин от това да спечеля Световно първенство в зала. Надявам се през следващите години да остана на това ниво, защото все още съм новобранец; те все още не ме познават добре. Просто исках да се промъкна във финала и да видя дали мога да се боря за медал, но когато се озовах начело, си казах, че сега мога да се боря за златото. В крайна сметка точно това направих. Бях готов дори за финалния спринт на Надер. Затова направих много дълга атака.“

Шимански донесе първо злато за Полша на Световното в Торун

Якуб Шимански за търсенето на изкупление след спъването в полуфиналите през 2025 г.…

"Миналата година сърцето ми беше разбито, че пропуснах финала в Нандзин, където медалите бяха спечелени с много бавни времена. Сега тежестта падна от раменете ми. Мислех за този реванш ден и нощ, а сега го постигнах.“

Батоклети е новата световна шампионка на 3000 метра в зала

Надя Батоклети за подготовката по време на Рамадан…

"Приключих Рамадан преди два дни, така че усещанията ми в тренировките не бяха оптимални. До миналата седмица се колебаех дали да участвам, трябва да благодаря на екипа и семейството си, че ми дадоха силата, която търсех. Не съм редовен участник в тази дисциплина и затова също съм много щастлива. Да, това е едно от най-големите постижения в кариерата ми. Писта, крос-кънтри, шосе, сега и зала. Остава само да започна да плувам!“

Кър си върна световната титла на 3000 метра

Джош Кър за това как е приемал успеха за даденост преди контузията си…

"Бях спечелил световни титли на открито и в зала една след друга и го приех за даденост. Мислех, че ще бъда на върха на спорта дълго време, но след като пропуснах няколко възможности, които исках, наистина ще се насладя на това злато. Костваше ми много работа, за да стоя на подиума днес.“

Ян Шруб за късното си решение да се състезава на Световното в зала…

"Реших да дойда тук в последния момент. Първоначално не планирах да се състезавам, но след като спечелих френската титла, си казах: защо не? Това е първият ми медал на световно ниво и е невероятно.“

Днес имам 30-и рожден ден и не бих могъл да си пожелая по-добър подарък. Само преди 20 дни дори не планирах да участвам тук, но след като поставих европейски рекорд на 10 км, реших, че съм в страхотна форма и си струва да опитам.

