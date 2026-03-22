Кодъри си върна световната титла в овчарския скок в зала

Две години след като спечели злато на родна земя, Моли Кодъри повтори постижението си, триумфирайки в овчарския скок за жени на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Кодъри и словенката Тина Шутей бяха равностойни на началните си височини, като и двете преодоляха 4.35 м, 4.55 м и 4.70 м. Те бяха сред деветте състезателки, които се справиха с 4.70 м – рекордна дълбочина за състезание на закрито и стандарт, постиган преди това единствено на Олимпийските игри през 2024 г.

Летвата беше вдигната на 4.80 м, като Шутей и Кодъри отново я преодоляха от първите си опити. Останалите седем атлетки, които все още бяха в надпреварата на тази височина, не успяха да направят успешни скокове. Това означаваше, че бронзовият медал беше поделен между швейцарката Ангелика Мозер, чехкинята Амалие Швабикова и новозеландката Имоджен Айрис.

След като в състезанието останаха само Шутей и Кодъри, летвата се премести на 4.85 м. И двете състезателки направиха фал при първите си опити, но Кодъри успя да преодолее височината при втория си скок. Шутей не сполучи в оставащите си опити, което потвърди Кодъри като победителка.

Снимки: Gettyimages

Уолш влезе в историята с четвърта световна титла в зала на гюле

