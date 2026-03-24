Езе ще пропусне минимум месец

Полузащитникът на Арсенал Еберечи Езе няма да играе поне един месец, съобщи "Би Би Си". 27-годишният халф получи травма в прасеца при успеха с 2:0 над Байер (Леверкузен) в осминафиналите на Шампионската лига миналата седмица. Заради това той не взе участие и във финала за Купата на Лигата, в който Арсенал отстъпи с 0:2 пред Манчестър Сити, и бе принуден да се оттегли от националния отбор на Англия за предстоящите контролни срещи.

Направените изследвания на Езе са показали, че го очаква отсъствие между четири и шест седмици, но до края на тази седмица той ще премине още един скенер, след който ще има още по-точна диагноза. През този сезон бившият футболист на Кристъл Палас има девет гола и шест асистенции в 43 мача във всички надпревари.

Арсенал продължава да се бори за три трофея. Тимът е лидер във Висшата лига, и е четвъртфиналист в Шампионската лига и турнира за Купата на Англия. Следващата среща на "артилеристите" е точно в най-стария клубен турнир в света, като техен съперник е втородивизионният Саутахмптън. Мачът е на 4 април.