Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Езе ще пропусне минимум месец

Езе ще пропусне минимум месец

  • 24 март 2026 | 19:09
  • 386
  • 0
Езе ще пропусне минимум месец

Полузащитникът на Арсенал Еберечи Езе няма да играе поне един месец, съобщи "Би Би Си". 27-годишният халф получи травма в прасеца при успеха с 2:0 над Байер (Леверкузен) в осминафиналите на Шампионската лига миналата седмица. Заради това той не взе участие и във финала за Купата на Лигата, в който Арсенал отстъпи с 0:2 пред Манчестър Сити, и бе принуден да се оттегли от националния отбор на Англия за предстоящите контролни срещи.

Направените изследвания на Езе са показали, че го очаква отсъствие между четири и шест седмици, но до края на тази седмица той ще премине още един скенер, след който ще има още по-точна диагноза. През този сезон бившият футболист на Кристъл Палас има девет гола и шест асистенции в 43 мача във всички надпревари.

Арсенал продължава да се бори за три трофея. Тимът е лидер във Висшата лига, и е четвъртфиналист в Шампионската лига и турнира за Купата на Англия. Следващата среща на "артилеристите" е точно в най-стария клубен турнир в света, като техен съперник е втородивизионният Саутахмптън. Мачът е на 4 април.

Следвай ни:

Атлетико Мадрид и Орландо Сити обявиха новината за Гризман

Бъдещето на Гасперини в Рома е несигурно, но решението се отлага

Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

Игор Тиаго: Да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми

Селекционерът на Норвегия разкри колко близо е Йодегор до завръщане в игра

Астън Вила обмисля привличането на един от изгряващите таланти на ПСЖ

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Убедителен аванс за "моряците" в София

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

