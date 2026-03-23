Габриел също се оказа контузен, остава си в Арсенал

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш е с контузия след финала за “Карабо Къп” срещу Манчестър Сити през изминалия уикенд. Става дума за проблем в коляното, но все още не е ясно колко време ще продължи възстановяването му.

В тази връзка той отпада от състава на Бразилия за международните мачове през март.

В официално изявление от бразилския национален отбор се казва: „Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш отпада за приятелските срещи срещу Франция и Хърватия. След мача в неделя (22-ри) срещу Манчестър Сити за финала на Купата на лигата в Англия, играчът се оплака от болки в дясното коляно. Изследвания потвърдиха, че Габриел не е в състояние да играе в мачовете от този международен прозорец на ФИФА. Няма да бъде повикан друг играч, който да го замести.“

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito.



Exames de imagem constataram que Gabriel… pic.twitter.com/huJKpbych4 — brasil (@CBF_Futebol) March 23, 2026

Следващият двубой на Арсенал е на 4 април срещу Саутхамптън за ФА Къп. Другият титулярен централен защитник на тима - Уилям Салиба, сега също няма да е с националния си тим (Франция), защото и той е с болежки.

Междувременно от състава на Бразилия отпадна и бившият футболист на Ювентус Алекс Сандро. Той е получил контузия в последния мач на своя тим Фламенго.