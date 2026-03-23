Габриел също се оказа контузен, остава си в Арсенал

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш е с контузия след финала за “Карабо Къп” срещу Манчестър Сити през изминалия уикенд. Става дума за проблем в коляното, но все още не е ясно колко време ще продължи възстановяването му.

В тази връзка той отпада от състава на Бразилия за международните мачове през март.

В официално изявление от бразилския национален отбор се казва: „Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш отпада за приятелските срещи срещу Франция и Хърватия. След мача в неделя (22-ри) срещу Манчестър Сити за финала на Купата на лигата в Англия, играчът се оплака от болки в дясното коляно. Изследвания потвърдиха, че Габриел не е в състояние да играе в мачовете от този международен прозорец на ФИФА. Няма да бъде повикан друг играч, който да го замести.“

Следващият двубой на Арсенал е на 4 април срещу Саутхамптън за ФА Къп. Другият титулярен централен защитник на тима - Уилям Салиба, сега също няма да е с националния си тим (Франция), защото и той е с болежки.

Междувременно от състава на Бразилия отпадна и бившият футболист на Ювентус Алекс Сандро. Той е получил контузия в последния мач на своя тим Фламенго.

Още от Футбол свят

Временният треньор на Кьолн има шанс да получи поста за постоянно

Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

Мбемо и Шешко няма да играят за националните си отбори в тази пауза

Гатузо: Имаме шанс, но е важно да свалим от напрежението

От Манчестър Юнайтед все още не са говорили с други кандидати за мениджърския пост

Закъсалият Севиля уволни Матиас Алмейда

Котев: Това е шанс за младите

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

