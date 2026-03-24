Калафиори: Слънцето ми липсва, но не се оплаквам

Защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори признава, че не е голям почитател на времето в Лондон, но въпреки това настоява, че е щастлив в клуба. В интервю за „La Gazzetta dello Sport“, той разкри как се чувства, но и допълни, че на този етап не мисли за напускане

„Липсва ми слънцето и бих искал да виждам приятелите и семейството си по-често, но не се оплаквам. В Италия сме свикнали да анализираме, съдим и критикуваме. Оценявам факта, че тук не е така“, заяви Калафиори.

Той обясни също защо изборът да се премести в Англия е бил очевиден за него.

„Винаги съм мечтал да играя в Англия. След Европейското първенство стойността ми се повиши и агентът ми каза, че от Арсенал проявяват сериозен интерес. Знаех, че отивам в най-трудното първенство, но в същото време си мислех, че винаги мога да направя крачка назад, ако се наложи“, каза още защитникът.

Той завърши с думите: „Арсенал си е Арсенал – емблематичен отбор, различен от всички останали.“

Снимки: Gettyimages