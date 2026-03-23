  3. Гьокереш: След загубата от Манчестър Сити ще бъдем още по-мотивирани

Гьокереш: След загубата от Манчестър Сити ще бъдем още по-мотивирани

  • 23 март 2026 | 15:11
Гьокереш: След загубата от Манчестър Сити ще бъдем още по-мотивирани

Нападателят Виктор Гьокереш вярва, че Арсенал ще бъде още по-мотивиран в преследването на титлата след загубата във финала за Купата на лигата от Манчестър Сити. Надеждите на „артилеристите“ за четири трофея през сезона приключиха в неделя, след като бяха победени от "гражданите" на „Уембли“. Резултатът може да даде енергия на Сити в опита им да наваксат преднината от девет точки на Арсенал на върха на класирането във Висшата лига, но Гьокереш е уверен, че неуспехът ще изостри фокуса на отбора му.

Шведът каза пред репортери: „Разбира се, че не се чувстваме добре в момента, но не е като да имаме друг мач след три дни. Има време до следващия. Със сигурност ще бъдем още по-мотивирани за предстоящите двубои, смята той.

Следващата среща на Арсенал е срещу Саутхамптън на четвъртфиналите за Купата на Футболната асоциация на 4 април. След това те ще играят на осминафиналите на Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон), преди кампанията им във Висшата лига да се възобнови у дома срещу Борнемут на 11 април. Те ще се изправят срещу Сити в потенциално ключов сблъсък на стадион „Етихад“ на 19 април.

„Мисля, че започнахме доста добре“, каза Гьокереш. „Създадохме някои добри положения в началото на мача. Мисля, че владееха топката, може би не създадоха толкова много опасни положения, но държаха топката дълго време и изглеждаше по същия начин през второто полувреме. Играейки срещу топ отбори, може да е така. От момента на мача, в който вкараха, беше трудно да се върнем след това“, призна нападателят.

Халфът Деклан Райс също е решен да вземе реванш след паузата за международните мачове. Английският национал написа в Instagram: „Загубата не ни определя. Само ни прави по-жадни да продължим напред и да завършим сезона силни.“

