Левски най-накрая има голмайстор, а това промени всичко

Бразилският атакуващ футболист на Левски Евертон Бала прави впечатляващ сезон. Крилото на "сините" не спира да бележи, като неговите попадения дърпат отбора към целта, а именно титлата на България.

27-годишният играч вече има на сметката си 15 попадения от 26 изиграни срещи, с което дели първото място при голмайсторите с Ивайло Чочев от Лудогорец. Трябва да отбележим, че звездата на столичани има точно 193 минути по-малко на терена от футболист №2 на България.

Статистика, която не изглежда невероятна, но е много значима за позицията на Левски в класирането. През последните четири сезона нито един футболист на "сините" не е минавал границата от 10 попадения. Именно липсата на играч, който да бележи често, е винаги бил сред проблемите пред треньорите, водили клуба.



Ето голмайсторите на Левски по сезони:



2024/2025 – Александър Колев – 9 гола, Марин Петков – 9 гола

2023/2024 – Рикардиньо – 9 гола

2022/2023 – Рикардиньо – 9 гола

2021/2022 – Билал Бари – 6 гола



Сега обаче пред Хулио Веласкес няма подобен проблем. Отборът има най-добрата атака, както и футболист, който да се бори за голмайсторския приз.

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Интересен факт е, че до момента и таранът на Левски Мустафа Сангаре има толкова голове, колкото и най-добрите реализатори през последните четири кампании, а именно 9.

Очаквано или не, Евертон Бала се превърна в голмайстора през този сезон, който липсваше на Левски доста години, а това промени всичко.