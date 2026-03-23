Академия Левски със 7 национални състезатели

Седем футболисти от Академия Левски получиха повиквателни за националните отбори на България до 17 и до 19 години за европейските квалификации в тези възрасти.

Полузащитникът Радостин Стоилов получи повиквателна за националния отбор на България до 19 години за европейските квалификации в Хърватия и мачовете с Англия (25 март), Хърватия (28 март) и Испания (31 март).

Вратарят Алек Здравков, защитникът Александър Ценов, полузащитникът Ернан Ангелов и нападателите Андрей Нешев, Лазар Петров и Калоян Деянски са част от националния отбор на България до 17 години за европейските квалификации от 24 до 30 март 2026 година в Пловдив и Пазарджик и двубоите с връстниците им от Азербайджан (24 март), Малта (27 март) и Литва (30 март). Заради травма Андрей Нешев отпадна от групата на "трикольорите".