  Левски се похвали със седем национали

Левски се похвали със седем национали

  • 23 март 2026 | 10:15
  • 482
  • 0
Левски се похвали със седем национали

Седем футболисти на Левски получиха повиквателни за срещите на националните отбори в края на месец март 2026 г. Защитникът Кристиан Димитров бе извикан в състава на представителния тим на България за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Джакарта (Индонезия), където "трикольорите" ще се изправят срещу Соломонови острови (27 март) и Индонезия или Сейнт Китс и Невис (30 март). Той отпадна от състава на България заради проблеми с адуктора. След консултация с доктора на националния отбор и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Кристиан Димитров няма да му позволи да участва в двата двубоя.

Полузащитникът Асен Митков е повикан в младежкия национален отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство – гостуване на Гибралтар на 27 март и домакинство срещу Азербайджан на 31 март в Пловдив.

Защитникът Оливер Камдем получи повиквателна за представителния тим на Камерун за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Австралия, където "неукротимите лъвове" ще се изправят срещу Австралия (27 март в Сидни) и Китай (31 март в Мелбърн).

Защитникът Никола Серафимов e повикан в националния отбор на Северна Македония за плейофите в Световните квалификации в Зона Европа срещу Дания на 26 март в Копенхаген и при успех – срещу победителя от двубоя Чехия – Република Ирландия на 31 март в Дъблин или Прага.

Нападателят Карл Фабиен получи повиквателна за националния отбор на Мартиника за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Сантяго де лос Кабайерос (Доминиканска република) и двубоите срещу Куба (26 март) и Ел Салвадор (29 март). Заради травма нападателят отпадна от групата на националния отбор на Мартиника.

Вратарят Огнян Владимиров и нападателят Иво Мотев получиха повиквателни за националния отбор на България до 19 години за европейските квалификации в Хърватия и мачовете с Англия (25 март), Хърватия (28 март) и Испания (31 март).

