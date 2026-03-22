Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Защитникът на Левски и националния отбор Кристиан Димитров отпада от състава на България заради проблеми с аддуктора, които ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, съобщи сайтът на футболния съюз.



"По-рано днес бранителят се яви на старта на лагера на трикольорите, като му бе направен обстоен преглед от медицинския щаб на националния отбор. След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Кристиан Димитров няма да му позволи да участва в двата двубоя.

На негово място няма да бъде викан друг футболист", се казва още в информацията.

Това е третият състезател, който отпада за турнето на "трикольорите" в Индонезия. Вчера стана ясно, че Илия Груев (Лийдс) и Лукас Петков (Елверсберг) няма да пътуват поради "лични причини".