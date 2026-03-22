Вуцов за титла с Левски: Дай Боже да стигнем до това

Най-добрият вратар в България за 2025 година Светослав Вуцов говори пред медиите след спечелването на наградата си. Стражът на Левски коментира представянето на “сините” и шансовете за титла.

Светослав Вуцов помете конкуренцията за най-добър вратар в България

“Отговорност, защото я печеля за трети път наградата. Това е най-сладкият път, в който я печеля, защото не започнах добре миналата година. Първите 3 месеца не бях в игра, след това направих трансфер. Искам да благодаря на ръководството на Левски, че ме приеха и ми гласуваха доверие. Благодаря, че сте оценили представянето ми. Това ме прави горд, но и е допълнителна отговорност, че трябва да работя повече и повече.

Пожелавам си да съм жив и здрав и приятелката ми да продължава да ме търпи и обича. Дай Боже да стигнем с отбора до това, за което ти говориш (б.р. титла със “сините”). И без сухи мрежи да е, стига да стигнем до това. Говорим си за всякакви теми в съблекалнята, най-вече за следващия мач, който предстои”, заяви Вуцов.