Георги Костадинов ще се завърне в титулярния състав на "сините"

Капитанът на Левски Георги Костадинов пропусна домакинството на Черно море заради мускулна травма. Той обаче ще бъде напълно готов и да започне като титуляр за следващия сблъсък с Добруджа. Именно опитният футболист е най-вероятният заместник на Бурас за гостуването в Добрич.

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути

Акрам действа силно в събота вечер на "Герена" при победата над "моряците". Именно той бе фаулиран за дузпа, но получи и своя пети жълт картон, с който ще пропусне битката в Добрич.