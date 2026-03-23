Евертон Бала лети към рекорд за Левски

Евертон Бала продължава да пише история с екипа на Левски. При победата с 2:1 над Черно море той отбеляза своя гол №22 със "синята" фланелка и се изравни с Паулиньо на върха в класацията за най-резултатен бразилец на "Герена". Куршума обаче е много по-ефективен. Всичките му попадения са отбелязани в 74 мача, докато на сънародника му Паулиньо бяха нужни 85 двубоя.

Евертон Бала: Над всичко е отборът!

Бала има огромен шанс да стане и №1 по голове в историята на Левски, която се оглавява от Гара Дембеле. Малиецът има 25 попадения, а топ 3 оформят Седрик Бардон (24) и Роман Прохазка (23).