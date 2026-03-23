Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава с втори пореден състезателен уикенд отвъд Атлантическия океан, но този път керванът ще бъде в Северна, а не в Южна Америка. Арена на битките в кралския клас тази седмица ще бъде „Пистата на Америките“ край Остин, Тексас, а тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на САЩ в българско време.
Петък (27 март):
16:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
16:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
17:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
20:15 часа – Moto3 официална тренировка
21:05 часа – Moto2 официална тренировка
22:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (28 март):
15:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
16:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
17:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
17:50 часа – MotoGP квалификация
19:45 часа – Moto3 квалификация
20:40 часа – Moto2 квалификация
22:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)
Неделя (29 март):
18:40 часа* – MotoGP загрявка
20:00 часа* – Moto3 състезание (14 обиколки)
21:15 часа* – Moto2 състезание (16 обиколки)
23:00 часа* – MotoGP състезание (19 обиколки)
*Лятно часово време
Снимки: Sportal.bg