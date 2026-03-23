Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Сезон 2026 в MotoGP продължава с втори пореден състезателен уикенд отвъд Атлантическия океан, но този път керванът ще бъде в Северна, а не в Южна Америка. Арена на битките в кралския клас тази седмица ще бъде „Пистата на Америките“ край Остин, Тексас, а тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на САЩ в българско време.

Петък (27 март):

16:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

16:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

17:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

20:15 часа – Moto3 официална тренировка

21:05 часа – Moto2 официална тренировка

22:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (28 март):

15:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

16:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

17:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

17:50 часа – MotoGP квалификация

19:45 часа – Moto3 квалификация

20:40 часа – Moto2 квалификация

22:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (29 март):

18:40 часа* – MotoGP загрявка

20:00 часа* – Moto3 състезание (14 обиколки)

21:15 часа* – Moto2 състезание (16 обиколки)

23:00 часа* – MotoGP състезание (19 обиколки)

*Лятно часово време

