Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

Българският пилот Любослав Руйков спечели първите си точки в генералното класиране във втория кръг от сезон 2026 във Формула 4 Италия. Любо дебютира тази година във Формула 4 и вече има точки в шампионата на Централна Европа и този на Италия.
Първите точки станаха факт в първото квалификационно състезание във Валелунга, в което Любо стартира 26-и и успя да си пробие път до 11-ото място на финала. Както и в първия кръг в Мизано колата му нямаше скорост и той не успя да мине по-напред в квалификацията.
Любо Руйков завърши 20-и в квалификацията на „Валелунга“
В битката за финала Руйков записа още едно класиране в зоната на точките – 14-о място във втората надпревара и така той събра първите 8 пункта в кампанията си.
Във финала Любо се пребори за 21-ото място, като отново проведе няколко много оспорвани битки, но този път нямаше шанс да си пробие път напред.
Сезон 2026 във Формула 4 Италия продължава 19-21 юни на легендарната писта „Монца“.