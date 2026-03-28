Фабио Ди Джанантонио разби рекорда в Остин и грабна втори пореден полпозишън

Фабио Ди Джанантони направи на пух и прах абсолютния рекорд на „Пистата на Америките“ край Остин и спечели своя втори пореден полпозишън в MotoGP, триумфирайки в квалификацията преди Гран При на САЩ.

Пилотът на VR46 Дукати постигна резултат от 2:00.136 в своята първа летяща обиколка във второто си излизане на пистата и така подобри с цели 0.728 секунди постижението, с което Маверик Винялес спечели квалификацията в Остин преди две години. В битката за първата позиция на старта Ди Джанантонио се наложи с 0.193 над лидера в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки, а заедно с тях на първата редица на старта ще застане Педро Акоста, който завърши на 0.349 зад Ди Джанантонио.

Освен първите трима под рекорда на Винялес отпреди две години слязоха още Франческо Баная, Жоан Мир, Марк Маркес, Хорхе Мартин и Алекс Маркес, които ще заемат позициите от четвърта до осма на стартовата решетка. Компания на Мартин и Алекс Маркес на третия ред ще прави Лука Марини, а най-бавни в края на решителните минути на битката за полпозишъна бяха Фермин Алдегер, Ай Огура и Енеа Бастианини, които ще застанат на четвъртата редица на старта.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 2:00.977 беше Алдегер, който изпревари с 0.233 Мир и двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Раул Фернандес, който изостана с 0.018 от Мир и ще трябва да стартира от 13-то място на стартовата решетка.

Пилотът на Тракхаус Априлия ще раздели петата редица със съотборниците в LCR Хонда Диого Морейра и Йоан Зарко, а зад тях на шестия ред ще се наредят Фабио Куартараро, Топрак Разгатлиоглу и Брад Биндър. Последната седма редица ще бъде оформена от Джак Милър, Франко Морбидели и Алекс Ринс.

Уикендът за Гран При на САЩ, трети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 22:00 часа българско време със спринтовата надпревара, която ще бъде с продължителност от 10 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Снимки: Gettyimages